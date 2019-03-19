Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki tek cami olan Banya Başi Camisinde, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaşamlarını yitiren Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dualarını söz konusu saldırıda ölenlerin yanı sıra Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlere hediye edeceklerini söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayan Haci, şöyle devam etti:

"Allah'a dua ediyoruz. Bu terörist eylemler hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmasın. Her insanın hayatı mukaddestir. Herhangi bir insanın hayatına kastetmek yasak ve haramdır. Bu dünyada herkesin yaşama hakkı var."

Törene, Yüksek Dini Şura Bakanı Vedat Ahmet, bölge müftüleri, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği temsilcileri ve Sofya'da yaşayan diğer Müslümanlar katıldı.

Polisin cami etrafında aldığı güvenlik önlemlerini artırdığı dikkati çekti.

