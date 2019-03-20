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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Van ve Bitlis'te protesto edildi

VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.

"Gençlik Kuruluşları Birliği Van" öncülüğünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsündeki cami önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri, attıkları sloganlarla Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Van Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Alaattin Demirel, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların sırf inançlarından dolayı acımasız şekilde şehit edildiklerini söyledi.

Zulümleri örtbas etmek isteyenlerin insanlığın vicdanında ve tarih huzurunda mahkum ve mağlup olacaklarını belirten Demirel, "Biz biliyoruz ki sizler ancak kalleşlik edersiniz, savunmasız insanlara güç yetirirsiniz. Kadınlara gücünüz yeter, ibadet halindeki insanlara el uzatırsınız." dedi.

Ardından terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Öğrenci Kulübü üyeleri, üniversite önünde bir araya geldi.

"Zalimler için yaşasın cehennem", "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın", "Üzülme, gevşeme Allah bizimle" sloganları atan gruptakiler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını protesto etti.

Basın metnini okuyan Kulüp Başkanı Muhammed Bilal Taşçan, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik ırkçı bir saldırı yapıldığını belirtti.

Taşcan, "Bu saldırıda tetiği çekenleri, planlamasında yer alan ve planı üzerinden bir hesabı olan tüm çevreleri en ağır şekilde kınıyoruz. Müslüman ya da gayrimüslim, cami ya da bir başka mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınmaz." ifadelerini kullandı.

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