Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

Zulümleri örtbas etmek isteyenlerin insanlığın vicdanında ve tarih huzurunda mahkum ve mağlup olacaklarını belirten Demirel, "Biz biliyoruz ki sizler ancak kalleşlik edersiniz, savunmasız insanlara güç yetirirsiniz. Kadınlara gücünüz yeter, ibadet halindeki insanlara el uzatırsınız." dedi.

Basın metnini okuyan Kulüp Başkanı Muhammed Bilal Taşçan, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik ırkçı bir saldırı yapıldığını belirtti.

Taşcan, "Bu saldırıda tetiği çekenleri, planlamasında yer alan ve planı üzerinden bir hesabı olan tüm çevreleri en ağır şekilde kınıyoruz. Müslüman ya da gayrimüslim, cami ya da bir başka mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınmaz." ifadelerini kullandı.

