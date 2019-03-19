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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM binası önünde kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:04 | Son Güncelleme

BM Cenevre Ofisi önünde toplanan yüzlerce kişi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı - BM meydanına, hayatını kaybeden 50 Müslüman için 50 seccade serildi - Cenevre İslam Merkezi Direktörü Hani Ramazan, terör saldırısında Batılı siyasetçiler ve Batı medyasının İslamofobik söylemlerinin önemli rol oynadığını vurguladı

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için dayanışma ve anma töreni düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önünde sivillere yönelik silahlı şiddete karşı olmayı sembolize eden Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydanda düzenlenen törene, Cenevre ve çevresindeki 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Cenevre kantonundan milletvekilleri ve çok sayıda İsviçreli katıldı.

Yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği tören, hayatını kaybeden Müslümanlar için 1 dakikalık saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişinin anısına meydana 50 seccade serildi ve seccadelere karanfil bırakıldı.

- Batı medyası ve siyasetçilerine tepki

Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatının kurucusu Hasan el-Benna'nın torunu Cenevre İslam Merkezi Direktörü Hani Ramazan, burada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Batılı siyasetçiler ve Batı medyasının İslamofobik söylemlerinin önemli rol oynadığını söyledi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ise "Fransa'da Charlie Hebdo ve Paris'teki terör saldırılarına tepki gösterenler, Yeni Zelanda'daki terörist katliamına neden sessiz? Neredesiniz? Bu kadar çifte standart yeter." dedi.

Demirtaş ve törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

- Camiler korunsun çağrısı

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Genel Sekreteri Celil Yılmaz da İslamofobik terör saldırısını Avrupalı siyasetçilerin basit bir kınama ile geçiştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinin siyasi malzeme olarak sürekli İslamofobik söylem içinde olması, bugün yaşananların en önemli sebebidir. Ayrıca Batı medyasının Müslümanlara karşı sürekli karalayıcı İslamofobik haberleri de bu tür terör eylemlerin önünü açmıştır. Toplumsal bütünlük içinde buna 'dur' demek lazım. En azından cuma namazında camilerin korunması gerekir. Avrupa siyasetçilerinin bu sessizliği sadece Müslümanlar için tehdit değil, sosyal bütünlük ve birlikte yaşamak için tehdittir."

Yaklaşık 1,5 saat süren törende yapılan konuşmaların ardından Yeni Zelanda'da yaşamını yitiren Müslümanlar için dua edildi.

Törene, Cenevre'de tartışılan laiklik yasasına karşı çıkışlarıyla bilinen milletvekilli Pierre Vaneck ve belediye meclis üyesi Sabine Tiguemounine de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre terör saldırısı

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