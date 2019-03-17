Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ikiz kardeşleri birbirinden ayırdı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında farklı uyruklardan ve yaş gruplarından kurbanlar bulunuyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu.

Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Christchurch'teki terör saldırısı ikiz kardeşleri ayrı düşürdü. Terör saldırısında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Cüneyt İsmail'in ikiz kardeşinin de camide olduğu, fakat saldırı sırasında kaçmayı başardığı öğrenildi.

İsmail'in kuzeni Cavid Dabadhai, İsmail hakkında, "Daha yumuşak başlı, mahçup ve iyi bir insan bilmiyorum. O kadar dürüst ve ahlaklıydı ki, onu tanıdığınızda ben nasıl bir insanım diye kendinizi sorgulama ihtiyacı hissederdiniz." ifadelerini kullandı.

Dabadhai, İsmail'in geride onun yokluğunu her zaman hissedecek bir eş ve bir kız çocuğu bıraktığını belirtti.

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