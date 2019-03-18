"Yeni Zelanda'daki terör saldırısı tüm insanlık için tehdit"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırılarını kınayarak, "Bu İslam karşıtı ve insanlık dışı saldırılar, sadece Müslüman dünyası için değil, bütün insanlık için büyük bir tehdittir." dedi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı personeli, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileriyle şehit diplomatların yakınları katıldı. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kıran, Yeni Zelanda'daki menfur terör saldırısı sonrası Yeni Zelanda halkının ve orada hayatını kaybedenlerin acısını paylaşmak için bu ülkede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taziye ve selamlarını iletti. Kıran, "Yeni Zelanda'da ibadetlerini yerine getirdikleri sırada camide hunharca, barbarca, faşistçe şehit edilen Müslüman kardeşlerimizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla yad ediyoruz. Bu saldırıyı hep birlikte bir kez daha lanetliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın çok karmaşık sınamalardan geçtiğine dikkati çeken Kıran, bunlardan en önemlilerinden birinin dünyanın huzurunu bozmaya çalışan terör tehditi olduğunu aktardı. Kıran, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlıkla sürdüreceği vurgusunu yaparak, "Bu İslam karşıtı ve insanlık dışı saldırılar, sadece Müslüman dünyası için değil, bütün insanlık için büyük bir tehdittir." ifadesini kullandı. - "Çanakkale geçilmez" Şehitler Günü vesilesiyle "Çanakkale geçilmez" diyen şehitleri de hürmet ve rahmetle andıklarını belirten Kıran, dünyayı işgal politikalarıyla ele geçirmeye çalışanlara karşı Türk ordusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahramanca mücadele verdiğini anımsattı. Kıran, "Çanakkale savaşı, sadece bizim tarihimizde değil, insanlık tarihinde de çok kritik bir milattır, insanlığın seyrini barış, huzur ve bağımsızlık istikameti üzerine değiştirmiştir." değerlendirmesini yaptı. Bakan Yardımcısı Kıran, Çanakkale'nin yanı sıra Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da ve dünyanın dört bir yanında Türk milletinin istiklaline kastedenlere karşı, bu ruh ve anlayışla zafer kazanmayı bildiğini söyledi.

Farklı zaman ve farklı ülkelerde uğradıkları hain saldırılar sonucu şehit olan diplomatların hatıralarını gururla canlı tutmaya devam edeceklerini dile getiren Yavuz Selim Kıran, şunları kaydetti: "Eski büyükelçilerimizden Yahya Kemal Beyatlı, Madrid Büyükelçiliği yaptığı sırada ona İstanbul'un nüfusunu sorarlar. O, İstanbul'un nüfusunun 8 milyon olduğu dönemde İstanbul'un nüfusunun 50 milyon olduğunu söyler. '7-8 milyon olan İstanbul'un nüfusunu nasıl oluyor da siz burada 50 milyon olarak söylüyorsunuz?' diye ona sorarlar. Yahya Kemal şöyle söyler: 'Evet, İstanbul'un nüfusu, 50 milyondur. Çünkü biz şehitlerimizle birlikte yaşarız.' Biz şehitleriyle yaşayan bir millet olarak onların emanetini her daim korumaya ve muhafaza etmeye ve onların emanetinden güç alarak geleceğe yürümeye alışmış bir millet olarak istiklal ve istikbalimize kastedenlere karşı onların manevi hatırasından aldığımızla güçle aynı kararlılıkla, aynı iradeyle yürümeye devam edeceğiz." Kur'an-Kerim tilaveti ve dua ile devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) adına şehitliğe çelenk bırakılmasıyla son buldu.

"Yeni Zelanda'daki terör saldırısı tüm insanlık için tehdit"

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu İslam karşıtı ve insanlık dışı saldırılar, sadece Müslüman dünyası için değil, bütün insanlık için büyük bir tehdittir" - "Çanakkale savaşı, sadece bizim tarihimizde

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü