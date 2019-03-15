Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki yağıyor

Pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı saldırıyı kınayan mesajlar yayınlandı.Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırıları uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Yeni Zelandalı mevkidaşı Dame Patricia Lee Reddy'e yazılı taziye mesajı gönderdi. Başbakan Angela Merkel de sözcüsü Stefan Seibert aracılığıyla yayınladığı açıklamada, saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. "Christchurch'ten gelen haberleri derin bir üzüntüyle takip ettiğini" belirten Merkel "Barışçıl bir biçimde dua ettikleri camilerinde saldırıya uğrayan, ırkçı bir nefretle cinayet sonucu öldürülen hemşerileri için Yeni Zelanda halkının üzüntülerini paylaştığını" belirtti ve "Böylesi bir terör karşısında omuz omuza" dayanışma içinde oldukları mesajını verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında "#Christchurch’teki cani saldırı nedeniyle derinden sarsıldık. Bu zor saatlerde Yeni Zelandalı dostlarımızın yanındayız. Kurbanların ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Erdoğan: Failleri lanetliyorum Terör saldırılarına ilk tepki verenler arasında Türkiye de yer aldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" diye ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, saldırıyı sert sözlerle kınadı: