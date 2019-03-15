HABER

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki yağıyor

15.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırıları uluslararası kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılandı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki yağıyor

Pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı saldırıyı kınayan mesajlar yayınlandı.Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırıları uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Yeni Zelandalı mevkidaşı Dame Patricia Lee Reddy'e yazılı taziye mesajı gönderdi. Başbakan Angela Merkel de sözcüsü Stefan Seibert aracılığıyla yayınladığı açıklamada, saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. "Christchurch'ten gelen haberleri derin bir üzüntüyle takip ettiğini" belirten Merkel "Barışçıl bir biçimde dua ettikleri camilerinde saldırıya uğrayan, ırkçı bir nefretle cinayet sonucu öldürülen hemşerileri için Yeni Zelanda halkının üzüntülerini paylaştığını" belirtti ve "Böylesi bir terör karşısında omuz omuza" dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında "#Christchurch’teki cani saldırı nedeniyle derinden sarsıldık. Bu zor saatlerde Yeni Zelandalı dostlarımızın yanındayız. Kurbanların ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Erdoğan: Failleri lanetliyorum

Terör saldırılarına ilk tepki verenler arasında Türkiye de yer aldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, saldırıyı sert sözlerle kınadı:

Beyaz Saray'dan da saldırıları kınayan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yayınladığı mesajında saldırıyı "korkunç bir katliam" olarak tanımladı ve "ABD'nin, 49 masum insanın öldüğü ve birçok insanın yaralandığı saldırıda Yeni Zelanda'nın yanında olduğu" mesajını iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Dua etmek için toplanan sivillere yapılan saldırının, iğrenç ve acımasızca" olduğunu belirtti.

Olayla ilgili pek çok ülke Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırılarını kınayan açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kotoliklerin Ruhani lideri Papa Françesco, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron terör saldırılarını kınadı ve Yeni Zelanda halkına taziyelerini iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı. İspanya, Japonya, Avustralya, İsrail, Filistin, Noeveç, Pakistan, Bangladeş, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek gibi ülkeler de kınama mesajları yayınladı.

DW,afp, dpa,MK/CÖ/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Dünya Liderleri Cami Saldırılarını Kınadı Dünya Liderleri Cami Saldırılarını Kınadı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

Tüm bu çileye güzelleşmek için katlandı!

Tüm bu çileye güzelleşmek için katlandı!

O kadar pis alışkanlıkları var ki mideniz bulanacak!

O kadar pis alışkanlıkları var ki mideniz bulanacak!

Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçak acil iniş yaptı

Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçak acil iniş yaptı

Katliam silahlarının üzerinde ne yazıyor?

Katliam silahlarının üzerinde ne yazıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.