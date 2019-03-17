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Yeni Zelanda’daki terör saldırısında ölenler Londra’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Finsbury Park Camii önünde, Yeni Zelanda’da terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için çiçek bırakıldı.İngiltere’nin başkenti Londra’daki Finsbury Park Camii bahçesine Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden 50 kişi için çiçek bırakıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Finsbury Park Camii önünde, Yeni Zelanda’da terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için çiçek bırakıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Finsbury Park Camii bahçesine Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden 50 kişi için çiçek bırakıldı. İngiltere’nin farklı bölgelerinden getirdikleri çiçekleri cami girişine bırakanlar, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduklarını ve hayatını kaybeden insanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Finsbury Park Camii’ne ibadet için gelen bir vatandaş yaşanan terör saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Terörist, herkes için teröristtir. Herkesi etkiliyor ve bu durumu kimse kabul edemez. Kur’an, İncil her ne olursa olsun, bir insanı öldürebileceğinizi söylemiyor” sözleriyle birlik çağrısında bulundu.

“Dünya evimizdir”
Gerçekleştirilen terör saldırısının ülkesinde yaşayan herkes için çok sarsıcı olduğunu söyleyen Joyred isimli bir Yeni Zelandalı, “Tahmin ediyorum ki, içerisinde bulunduğumuz durumu anlatacak hiç bir kelime bulunmuyor. Yaşanan olayla ilgili suçlu hissediyoruz. Olaydan sonra ciddi bir şok yaşadık. Bu kesinlikle bizi yansıtmıyor. Birçok farklı ülkeden insan yaşıyor, 160’e yakın dil konuşuluyor. Ülke olarak dünyanın birçok farklı kültürünü ülkemizde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Öğle namazı sonrasında cami önüne gelen başka bir Yeni Zelandalı ise, “İnanıyorum ki bütün dünya herkes için bir ev. Yapılan bu saldırı, insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Barış ve bağlılığa inanıyorum, bu yüzden bugün buraya geldim” diye konuştu.

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