Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkler

TOKAT (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşıyla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettik. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, o anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk." dedi.

Koca, Tokat temasları kapsamında Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek kentte sağlık yatırımlarına ilişkin brifing aldı.

Brifingin ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Koca, "Çanakkale Zaferi, yedi düveli püskürten, Çanakkale'mizi geçilmez yapan kahraman askerimizin, Türk tarihini değil dünya tarihini değiştirdiği gündür. Ben bu vesileyle şehitlerimizin, ruhları şad, makamları yüce ve mekanları cennet olsun diyorum." dedi.

Tokat'ta 16 yıllık zaman diliminde toplam 16 milyar 750 milyon lira hizmet yapıldığını aktaran Koca, bu yapılan hizmetlerin içinde sağlık yatırımının 570 milyon lira olduğuna işaret etti.