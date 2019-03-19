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Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

YENİ Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.

Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- YENİ Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.
Yeni Zelanda’da 15 Mart’ta Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi’ne yapılan 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Türkiye ziyareti izleri araştırılıyor. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat’a da geldiği belirlendi. 18-19 Eylül 2016'da kentte bulunan ve 4 yıldızlı Tower Otel'de 403 nolu odada konaklayan Brenton Tarrant’nın burada kimlerle irtibata geçtiği ve ne için geldiği Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılıyor. Ayrıca Brenton Tarrant'ın burada Kazıklı Voyvoda'nın 4 yıl sürgün kaldığı ileri sürülen Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği de iddia ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyorYeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyorYeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor

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