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Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

'ODANIN KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ" Yeniz Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın kaldığı 4 yıldızlı Tower Otel'in Genel Koordinatörü Fatih Akkün, "Şahıs 18-19 Eylül tarihlerinde otelimizde bir gün konaklamış.

Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)

'ODANIN KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Yeniz Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın kaldığı 4 yıldızlı Tower Otel'in Genel Koordinatörü Fatih Akkün, "Şahıs 18-19 Eylül tarihlerinde otelimizde bir gün konaklamış. Kale manzaralı bir oda tercih etmiş. Kaleyi gezip, Tokat'ta bulunarak, otelimizden ayrıldı. Müslümanlara karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bu durumu öğrendikten sonra odayı kimseye vermedik. Odanın komple konseptini, yataklarını, yorganlarını, boyasına varana kadar her şeyi değiştirip, yeni bir konsept ile hizmete sunmayı düşünüyoruz" dedi.

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Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)

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