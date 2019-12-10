Yeni Zelanda’daki Whaakari Yanardağı patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 8 kişiye ulaşılmayan Beyaz Ada'da herhangi bir hayat belirtisinin bulunmadığı açıklandı. Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralı kurtulduğu Beyaz Ada’daki yanardağ patlamasında adada kalan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarında herhangi bir hayat belirtisine rastlanmadığı belirtildi.

BAŞBAKAN ARDERN'DEN, KURTARMA EKİBİNE ÖVGÜ



Whakaari Yanardağı patlamasından kurtulanları ve kurtarma ekibinde görev alanları ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tehlike riskine rağmen adaya giderek mahsur kalanları kurtaran helikopter pilotlarına teşekkür etti. Adaya ilk giden pilotların risk altında verdiği karara övgüde bulunan Ardern, "İnsanları çıkarmak için olağanüstü tehlikeli şartlar altında inanılmaz cesur bir karar verdiniz. Çabaların bir sonucu olarak, adadan çok sayıda insan kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ MAĞDURLARI 7 FARKLI ÜLKEDEN



Yanardağ patlamasını Yeni Zelanda Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada gündeme getiren Başbakan Ardern, mağdurlara "Sınırsız destek" verileceğini açıkladı.