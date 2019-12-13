HABER

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 02:16 | Son Güncelleme

Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasında kaybolan 8 kişiden 6’sının cesedine ulaşıldı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan 8 kişiden 6’sının cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 14’ yükseldi, diğer iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yeni Zelanda Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Whakaari Yanardağı'nda pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan ve hayatta olmadıklarına inanılan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları yerel saat ile 08:00 (TSİ 23:00) sularında başlatıldı.

Yeni Zelanda Savunma Birliklerinde görevli 8 kişiden oluşan yüksek risk ekibinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasında, kayıp 8 keşiden 6’sının cesedine ulaşıldığı, diğer iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ada’daki hava, deniz ve çevre koşullarının kurtarma açısından uygun olduğu belirtilen açıklamada, ‘‘Beyaz Ada’dan altı ceset başarıyla kurtarıldı ve şu anda HMNZS Wellington'da (Yeni Zelanda Donamasına ait savaş gemisi) bulunuyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

Ulaşılan 6 cesetle birlikte Whakaari Yanardağı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Adada hava durumunun hafif rüzgarlı ve yanardağın sessiz olduğunu belirten Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Mike Clement, kurtarma ekiplerinin kayıp iki kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi günü yaşanan volkanik patlama nedeniyle, Ada’da bulunan 47 kişiden 39 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 8 kişi ise mahsur kalmıştı. Yaralı kurtarılanlardan 6’sı tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmiş, 3 kişi de taburcu edilmişti. Halen çeşitli hastanelerde tedavi altındaki 30 yaralıdan 20’sinin durumunun ciddi olduğu biliniyor.

Yanardağda patlama olduğu esnada adada bulunan 47 mağdurdan 24’ünün Avustralya, 9’unun ABD, 5’inin Yeni Zelanda, 4’ünün Almanya, ikisinin Çin, ikisinin İngiltere ve birinin de Malezya vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralıKaraman’da silahlı kavga: 1 yaralı
Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü sayısı 14'e çıktı Whakaari Yanardağı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 

Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı 

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.