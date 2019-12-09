Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Yeni Zelanda’daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği belirtildi.

Yeni Zelanda’daki Kuzey Adası’nın doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında yerel saatle 14.11’de patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu ölenlerin sayısının 5’e yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı ve kayıp kişilerin olduğu kaydedildi.

Polis, patlama sonrası bir teknedeki 23 kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini vurguladı. Volkanın 3 bin 658 metre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü öğrenildi.

Patlamadan önce yanardağ çevresinde çoğu turist en az 50 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durma çağrısı yapılırken helikopterlerle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Whakaari olarak da bilinen White Island yanardağı Yeni Zelanda’nın en aktif yanardağları arasına yer alıyor. White Island yanardağı en son 2001 yılında lav püskürtmüştü.



