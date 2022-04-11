Yeni Zelanda’dan Avrupa’ya Hercules Uçakları

Yeni Zelanda, Rusya’nın işgali karşısında Ukrayna’yı desteklemek için Avrupa’ya C-130 Hercules uçaklarıyla 58 personeli göndereceğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Peeni Henare yaptığı açıklamada, personeli. dağıtım noktalarına ekipman ve malzeme taşımak için Avrupa’da seyahat edeceğini ancak Ukrayna’ya girmeyeceğini belirtti.

Hükümet ayrıca Ukrayna’ya askeri, hukuki ve insan hakları alanlarında kullanılması için dokuz milyon dolarlık ek bağış yapacağını da bildirdi.

Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda’nın Ukrayna’ya Rus işgalini püskürtmesi için destek verdiğini, Avrupa bölgesinde barışın küresel istikrar için gerekli olduğunu söyledi.

Ardern ‘‘Bir ülkenin egemenliğine göz göre göre saldırılması hepimize karşı tehdittir ve bu nedenle bizim de burada oynamamız gereken bir rol var’’ diye konuştu.

Rusya, uluslararası alandaki yorumlar ve değerlendirmelere rağmen Ukrayna işgalini ‘‘özel operasyon’’ olarak nitelendiriyor.

