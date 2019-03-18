Yeni Zelanda’dan Erdoğan’a Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda yerel seçim mitinglerinde, Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının görüntülerine yer vermesine Yeni Zelanda’dan tepki geldi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, bulanıklaştırılan ancak silah seslerinin net şekilde duyulduğu görüntülerin yayınlanmasının yurtdışındaki Yeni Zelandalıları tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tattant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısını sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlamış, sosyal medya şirketlerine görüntünün yeterince hızlı kaldırılmadığı gerekçesiyle tepki yağmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim sebebiyle düzenlediği mitinglerinde terör saldırısından bazı görüntüler yayınlamış, saldırganın sosyal medyada paylaştığı 74 sayfalık “manifesto”dan bazı bölümlere de yer vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saldırının ardından gittikleri Yeni Zelanda’da temaslarda bulunuyor.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, biraraya geldiği Çavuşoğlu ve Oktay’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıya ilişkin görüntüleri seçim kampanyasında kullanmasının yanlış olduğunu söylediğini belirtti. Peters, “Saldırganın Yeni Zelanda vatandaşı olmadığını düşünecek olursak, bu ülkeyi temsil etmeyen her türlü şey Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğinin yanı sıra yurtdışındaki vatandaşlarımızı tehlikeye atıyor. Bu hiç adil değil” diye konuştu. Çavuşoğlu ve Oktay, Yeni Zelanda’yı ziyaretleri sırasında saldırda yaralanan Türk vatandaşlarını da ziyaret etti. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Yeni Zelanda’nın imajının çarpıtılmaması gerektiği mesajını verdiğini belirtti. Winston Peters, “Biz özgür ve açık bir toplumdan yanayız. Bu felakete biz yol açmadık, onlar da bunu net şekilde anladılar” diye konuştu. Üst düzey bir Türk yetkili, saldırganın 2016 yılında Türkiye’ye iki kez gittiğini, Mart ayındaki ziyaretinde 1 hafta, Eylül ayındaki ziyaretinde de 1 ayı aşkın süre kaldığı bilgisini vermişti.

Yeni Zelanda ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarihte genel olarak olumlu seyretmiş, iki ülke arasındaki ilişkiler Çanakkale Savaşı’nda tarafların verdiği kayıpların Gelibolu’da anıldığı törenlerle güçlenmişti. Erdoğan: “16 bin 500 kilometre uzakta verdikleri mesajla sınıyorlar” Yeni Zelanda’daki saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü Çanakkale Savaşı’nın 104. Yıldönümü Anma törenlerinde Çanakkale’de yaptığı konuşmada da gündemindeydi. Erdoğan saldırıyı “Türkiye’ye yönelik daha büyük bir saldırının parçası” olarak niteledi. Erdoğan "Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Kininizin ve nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman'ı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü de anladık. Bu bireysel bir olay değil, örgütlüdür” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacamızdan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle: "104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale'de verilen mücadeleyi kavramayan kimseye, bu ülkenin ekmeği de suyu da havası da helal olmaz. ‘Türkiye’nin sabrını sınamaya devam ediyorlar’ 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırını taciz ederek burada terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak sınıyorlar. Avrupa'da camilerimize vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce saldırıda bulunarak sınıyorlar. Darbe girişimlerinde bulunarak, karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar.