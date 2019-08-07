HABER

Yeni Zelanda’dan NATO’nun Irak tekfine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 06:13 | Son Güncelleme

Askerlerini Irak’tan çekme kararı alan Yeni Zelanda, NATO’nun yeni görev teklifini reddetti

MELBOURNE (AA) –Yeni Zelanda Hükümeti, Yeni Zelanda’nın Irak’ta “görevini yerine getirdiğini” belirterek NATO’nun Irak askeri kurumlarının inşasında yeni bir misyonun parçası olarak kalınması talebini reddettiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) kabine raporlarına dayandırdığı haberde, Irak’ta kalınması yönünde NATO’dan gelen talebin Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğü ancak kabul görmediği belirtildi.

NATO’nun talebinin, Yeni Zelanda’nın “Irak’ta görevini yerine getirdiği” gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatan Savunma Bakanı Ron Mark, ‘‘Bu davetleri kabul etmeyi reddettik. Dünyanın diğer bölgelerinde uzun süredir devam eden taahhütlerimiz olduğunu göz önünde bulundurarak odağımızın Pasifik, Pasifik Kıyıları, Güney Doğu Asya, geleneksel alanlarda daha fazla olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda askerlerinin Irak’ta kalarak yeni bir misyon üslenmesi teklifinin ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından Başbakan Jacinda Ardern’in Brüksel’deki NATO karargahını ziyareti sırasında yapıldığına yer verilen haberde, söz konusu talebin Stoltenberg’in geçtiğimiz hafta sonu Yeni Zelanda’yı ziyareti sırasında tekrarlandığına dikkat çekildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Haziran 2019’da yaptığı açıklamada Irak ve Afganistan’da görev yapan Yeni Zelanda birliklerinin görev süresinin uzatılmayarak kademeli olarak 2020 yılında geri çekileceğini duyurmuştu.
Başbakan Ardern, Irak'ta görev yapan askerlerin 12, Afganistan'da görev yapan askerlerin 18 ay içinde ülkeye döneceğini açıklamıştı.

Avustralya askeri birlikleri ile 2015 yılından bu yana Taji Kampı’nda ortak görev yapan Yeni Zelandalı askerler, DEAŞ’a karşı mücadelede 44 binden fazla Irak askerinin eğitimine katkıda bulundukları biliniyor.

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!
Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayılarıAy'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NATO Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!

Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Serdar Hüseyin Yıldırım atandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var

İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!

Hakkari'de gri listede yer alan Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.