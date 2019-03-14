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Yeni Zelandalı bakana yumruklu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı bakana yumruklu saldırı

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe yürüyerek giderken yumruklu saldırıya uğradı.

İklim Değişikliği Bakanı Shaw'ın basın sözcüsü Peter Stevens, yaptığı açıklamada, Shaw'un parlamento binasına yürürken bir adamın konuşarak yanına geldiğini, daha sonra bakanı birkaç kez yumrukladığını belirtti.

Stevens, saldırganın daha sonra bir araca binip gittiğini söyledi.

Başbakan Jacinda Ardern, Shaw ile konuştuğunu ve iyi olduğunu öğrendiğini belirterek Yeni Zelanda'da bu tip olayların pek yaşanmadığına işaret etti.

Ardern, "Yeni Zelanda'da politikacılara ulaşmak genelde çok kolay. Bu da bizim gurur duyacağımız bir şey. Ancak bugünkü olay, çok da doğal karşılayacağımız bir şey değil." ifadesini kullandı.

Polis yetkilileri, 47 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cuma günü hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

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Bakan Yeni Zelanda yumruklu saldırı

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