Yeni Zelandalı milletvekilleri zam almak istemiyor

Öğretmenler, hemşireler ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında artış talebiyle greve gittiği Yeni Zelanda'da milletvekilleri kendileri için öngörülen maaş zammını reddetmeye hazırlanıyor. Başbakan Jacinda Ardern, milletvekillerinin önümüzdeki ay kendileri için yapılması planlanan yüzde 3'lük zammı almamayı ve çeşitli meslek gruplarında daha adil bir zam çerçevesi belirleyecekleri bir yıl süresince de kendi maaşlarında artışa gitmemeyi planladıklarını açıkladı.

Ardern, Yeni Zelanda'da düşük ve orta kazançlılar ile politikacılar gibi oldukça yüksek gelir elde edenler arasındaki uçurumun giderek derinleştiğine dikkat çekti. Başbakan, "Bu adım büyük bir tasarruf anlamına gelmiyor. Ancak hükümetimizin değerleri, savunduklarımız ve ekonominin herkes için işler duruma getirilmesi konusundaki kararlılığımıza ilişkin güçlü bir sinyal olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Ardern, henüz oylanmayı bekleyen yasa tasarısının koalisyon hükümetinde yer alan milletvekillerinin onayını aldığını ve muhalefet kanadı tarafından da desteklenmesini beklediklerini söyledi.