Yeni Zelandalı milletvekilleri zam almak istemiyor

Öğretmenler, hemşireler ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında artış talebiyle greve gittiği Yeni Zelanda'da milletvekilleri kendileri için öngörülen maaş zammını reddetmeye hazırlanıyor. Başbakan Jacinda Ardern, milletvekillerinin önümüzdeki ay kendileri için yapılması planlanan yüzde 3'lük zammı almamayı ve çeşitli meslek gruplarında daha adil bir zam çerçevesi belirleyecekleri bir yıl süresince de kendi maaşlarında artışa gitmemeyi planladıklarını açıkladı.
Ardern, Yeni Zelanda'da düşük ve orta kazançlılar ile politikacılar gibi oldukça yüksek gelir elde edenler arasındaki uçurumun giderek derinleştiğine dikkat çekti. Başbakan, "Bu adım büyük bir tasarruf anlamına gelmiyor. Ancak hükümetimizin değerleri, savunduklarımız ve ekonominin herkes için işler duruma getirilmesi konusundaki kararlılığımıza ilişkin güçlü bir sinyal olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
Ardern, henüz oylanmayı bekleyen yasa tasarısının koalisyon hükümetinde yer alan milletvekillerinin onayını aldığını ve muhalefet kanadı tarafından da desteklenmesini beklediklerini söyledi.
Başbakan Ardern'in aldığı yıllık ücret 471 bin Yeni Zelanda doları. (312 bin Amerikan doları) Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise 335 bin Yeni Zelanda doları (222 bin Amerikan doları) alıyor. Meclisteki diğer 118 milletvekilinin yıllık geliri ise 164 bin Yeni Zelanda doları ile 296 bin Yeni Zelanda doları arasında değişiyor.
ABD'de Başkan Donald Trump'a ise yılda 400 bin Amerikan doları ödeniyor. Başkan seçilmeden önce maaş almayacağı vaadinde bulunan Trump, yasal olarak kendisine ödenmesi zorunlu olan maaşını bağışlıyor.
AP/SÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti
Ankara'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme!
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum