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Yeni Zelandalı Müslüman polisin duygusal konuşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.Yeni Zelanda Emniyetindeki en yüksek rütbeli polis memuru Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.

Yeni Zelandalı Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.
Yeni Zelanda Emniyetindeki en yüksek rütbeli polis memuru Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı. Auckland Emniyetine bağlı Hassan yüzlerce kişinin dinlediği konuşmaya, “Gururlu bir Müslümanım, Yeni Zelanda Polis Komiseriyim ve Christchurch’teki olaylardan ötürü dehşet düştüm” sözleriyle başladı. “Bu yıkıcı saldırının kurbanlarına azami saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve herkese güvence vermek istiyoruz” diyen Hassan, polisin, Müslümanların Christchurch sakinlerinin acısını ve kederini paylaştığını söyledi.
Naila Hassan konuşmasını “İnşallah biz, Yeni Zelanda Polisi, toplumu ve Müslümanları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek sonlandırdı.

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