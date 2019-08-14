Mektubun gönderilmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Ardern, "Bütün Yeni Zelanda vatandaşlarının, bu kişinin nefret dolu mesajını parmaklıkların arkasından paylaşamaması gerektiğine dair beklentisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tarrant'ın mektubunun hükümet için utanca neden olduğunu vurgulayan Başbakan Jacinda Ardern ise saldırganın reklamını yapmamak için adını söylemeyeceğine yemin ettiğini dile getirdi.

"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, ülkedeki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, yaptığı açıklamada, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda'da yetkililer, mart ayında Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın hücresinden 6 sayfalık propaganda içerikli mektup göndermesine izin verilmesinin hata olduğunu açıkladı.

Öte yandan, ana muhalefetteki Ulusal Parti sözcüsü David Bennett, hükümetin mektubun cezaevinden nasıl gönderildiği konusunda açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Bu adam, Yeni Zelanda tarihinin en ağır suçlarından birini işlemekle suçlanıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da "Alan" isimli birisine gönderildiği ve internette "4chan" isimli forum sitesinde yayımlanan mektubunda Tarrant'ın "büyük çatışma"nın yaklaştığını söylediği ve silahlanma çağrısı olarak anlaşılabilen bir dil kullandığı kaydedildi.

Yeni Zelanda’nın maksimumum güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist, 51 cinayet ve 39 cinayete teşebbüsten 14 Haziran'da hakim karşısına çıkmış ve masum olduğunu iddia etmişti.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso şehrinde 3 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısı ve Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart'ta düzenlenen terör eylemlerinin manifestosunun yayımlandığı ABD merkezli "8chan" isimli internet portalı, birçok terör eyleminin manifestosunun yayımlaması ve radikal görüşlere sahip kişilerin görüşlerine yer vermesi sebebiyle siber güvenlik şirketlerinin ambargosuyla karşı karşıya kalmıştı. Güvenlik hizmeti alamayan site, siber saldırıların önüne geçemediği için erişime kapanmıştı.

- Sanığın akıl sağlığı yerinde

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, "Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık, polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanması talep edilmişti.

Yargıç Mander, Tarrant'ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkarılmasına hükmetmişti.

