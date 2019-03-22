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Yeni Zelandalılar Kurbanlar İçin Birlikte Dua Etti

22.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye düzenlenen saldırının tam bir hafta sonrasında, katliamın yaşandığı El Nur camisinin karşısındaki Hagley Park yaklaşık 20 bin kişilik bir kalabalığa ev sahipliği yaptı

Yeni Zelandalılar Kurbanlar İçin Birlikte Dua Etti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye düzenlenen saldırının tam bir hafta sonrasında, katliamın yaşandığı El Nur camisinin karşısındaki Hagley Park yaklaşık 20 bin kişilik bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Aralarında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’ın de bulunduğu kalabalık canlı yayınlanan ezanı birlikte dinledi. Başbakan Ardern, “Yeni Zelanda sizinle birlikte yas tutuyor. Hepimiz biriz” diye konuştu.

Öğle ezanının ardından, saldırıda hayatını kaybeden 42 kişinin anısına iki dakika sessizlik eylemi yapıldı. Yüzlerce Müslüman da parkta Cuma namazı kıldı.

El Nur camisinin imamı Cemal Fouda Yeni Zelandalılar’a destekleri için teşekkür etti.

İmam kalabalığa “Terörist, milletimizi şeytanca ideolojisiyle bölmek istedi ama bunun yerine Yeni Zelanda’nın bölünemez olduğunu ona gösterdik. Kalbimiz kırıldı ama biz kırılmadık. Yaşıyoruz ve birlikteyiz” diye seslendi.

Daha sonra cami saldırısı kurbanlarının 26’sı için toplu cenaze töreni düzenlendi. Cuma günü defnedilenler arasında saldırıların en küçük kurbanı olan üç yaşındaki Mucaad İbrahim de vardı.

Yeni Zelanda ülkeyi sarsan saldırıdan sadece altı gün sonra askeri tarzda yarı otomatik ve saldırı tüfeklerini yasakladı.

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