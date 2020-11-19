HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelandalılar yol kenarlarındaki insan dışkılarından şikayetçi!

Yeni Zelandalılar yol kenarlarındaki insan dışkılarından şikayetçi!

19.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Zelandalılar yol kenarlarındaki insan dışkılarından şikayetçi!

Yeni Zelanda hükümeti, koronavirüs salgını sonrası turizm planlarının parçası olarak 'doğal yaşamın güzelliklerinde rahatlayan' gezginlerle ilgili harekete geçme sözü verdi.

Yeni Zelandalılar uzun zamandır ülkeyi tuvaleti olmayan ve insan dışkısını yol kenarında bırakan karavanlarla dolaşan 'özgürlük kampçılarından' olarak adlandırılan gezginlerden şikayetçi.

Turizm Bakanı Stuart Nash, tuvaleti olmayan karavanların Yeni Zelanda'nın 'yüzde 100 saf' imajına uymadığını ve ülke dışından gelecek turistlerin koronavirüs salgınıyla birlikte alınan kısıtlamalar kaldırılıp, ülke sınırları açıldıktan sonra bazı değişiklikler bekleyebileceğini söyledi.

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Sürdürülebilirlik markamızı satın almaları gerekiyor ve ülke olarak savunduğumuz şey 'yol kenarlarına ve su yollarına dışkılamak' ulus olarak biz bu değiliz" dedi.

Nash, Kovid-19 salgını hafiflediğinde turizm endüstrisinin sıfırlanmasının bir parçası olarak karavan kiralama uygulamasını yasaklamayı planladıklarını söyledi.

'EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE GİDERİM'

Bakan sözlerini söyle sürdürdü:

"Amacım şudur ki, küresel sınırlar açılmadan önce Yeni Zelanda'nın, dünyanın en seçici gezginleri tarafından ziyaret edilebilecek en iyi üç yerden biri olarak kabul edilmesi."

Pandemiden önce turizm, Yeni Zelanda'nın en büyük gelir kaynaklarından biriydi ve yıllık yaklaşık dört milyon uluslararası ziyaretçi, ekonomiye 16,2 milyar Yeni Zelanda doları (11,2 milyar dolar) katkıda bulunuyordu.

Bakan Nash ziyaretçilere Yeni Zelanda'nın engebeli doğa harikalarını keşfetmeye başlamadan önce onu örnek almalarını önerdi ve "Ben mutlaka evden çıkmadan önce tuvalete giderim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Apple iPhone için uzlaşmaya gidiyor: 113 milyon dolar ödeyecekApple iPhone için uzlaşmaya gidiyor: 113 milyon dolar ödeyecek
Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Samoa'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Samoa'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

ABD'li MasterChef yarışmacısı hayatını kaybetti! 'Acısı son buldu'

MasterChef'te yarışıyordu! 14 yaşında yaşama veda etti

Apple, "iPhone bataryaları davası"nın kapanması için 113 milyon dolar ödeyecek

Apple iPhone için uzlaşmaya gidiyor: 113 milyon dolar ödeyecek

DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor

DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor

Trump durmuyor! Oyların yeniden sayılması için dava açtı

Trump durmuyor! Oyların yeniden sayılması için dava açtı

İtalya'da koronavirüs kabusu! Artış sürüyor

İtalya'da koronavirüs kabusu! Artış sürüyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.