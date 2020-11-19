Yeni Zelandalılar yol kenarlarındaki insan dışkılarından şikayetçi!

Yeni Zelandalılar uzun zamandır ülkeyi tuvaleti olmayan ve insan dışkısını yol kenarında bırakan karavanlarla dolaşan 'özgürlük kampçılarından' olarak adlandırılan gezginlerden şikayetçi.

Turizm Bakanı Stuart Nash, tuvaleti olmayan karavanların Yeni Zelanda'nın 'yüzde 100 saf' imajına uymadığını ve ülke dışından gelecek turistlerin koronavirüs salgınıyla birlikte alınan kısıtlamalar kaldırılıp, ülke sınırları açıldıktan sonra bazı değişiklikler bekleyebileceğini söyledi.

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Sürdürülebilirlik markamızı satın almaları gerekiyor ve ülke olarak savunduğumuz şey 'yol kenarlarına ve su yollarına dışkılamak' ulus olarak biz bu değiliz" dedi.

Nash, Kovid-19 salgını hafiflediğinde turizm endüstrisinin sıfırlanmasının bir parçası olarak karavan kiralama uygulamasını yasaklamayı planladıklarını söyledi.

'EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE GİDERİM'

Bakan sözlerini söyle sürdürdü:

"Amacım şudur ki, küresel sınırlar açılmadan önce Yeni Zelanda'nın, dünyanın en seçici gezginleri tarafından ziyaret edilebilecek en iyi üç yerden biri olarak kabul edilmesi."