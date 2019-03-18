Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor.
Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarını anıyor
Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
Yeni Zelandalılar, terör saldırısının gerçekleştirildiği Al Noor Camisi’ne çıkan Deans Ave sokağındaki anma noktasını ziyaret ederek çiçeklerle donattı.
Yeni Zelandalılar'ın çiçeklerle donattıkları anma yerlerinden görüntüler...
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