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Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalılar Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde terör kurbanlarını anmak için oluşturulan noktaları çiçeklerle doldurarak saygılarını gösteriyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor.

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarını anıyor

Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
Yeni Zelandalılar, terör saldırısının gerçekleştirildiği Al Noor Camisi’ne çıkan Deans Ave sokağındaki anma noktasını ziyaret ederek çiçeklerle donattı.
Yeni Zelandalılar'ın çiçeklerle donattıkları anma yerlerinden görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda terör

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