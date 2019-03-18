YENİ ZELANDA'YA GİDECEK CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

CHP, Yeni Zelanda'da camilerde ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili taziye ve incelemelerde bulunmak üzere Yeni Zelanda'ya 3 kişilik heyet gönderiyor. Bu akşam İstanbul'dan hareket edecek heyette CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yer alırken, heyet üyeleri CHP İstanbul İl Başkanlığında ziyaretle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

"OLAYIN YAŞANMIŞ OLDUĞU CAMİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Heyet adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde malesef elim bir terör saldırısı sonucunda 50 müslüman din kardeşimiz hayatını kaybetti. 49 civarında da yaralı olduğunu öğrendik. 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da hastanede yaralı olduğunu öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir heyet oluşturduk. Bu akşam 3 kişilik bir heyet ile grup başkan vekilimiz Engin Altay ve Konya Milletvekilimiz Abdüllatif Şener'in de olduğu benimle birlikte 3 kişilik bir heyet Yeni Zelanda'ya hareket ediyoruz. Oraya gittiğimizde Yeni Zelanda Dış İşleri Bakanlığı Yetkilileri ve Büyükelçiliğimizin yetkilileri tarafından karşılanacağımızı öğrendik. Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonrada iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor. Biz hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Oradaki Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Taziyelerimizi ilettikten sonra ertesi gün tekrar dönüş yoluna geçerek, Cuma sabahı yeniden Türkiye'ye geleceğiz" dedi.