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Yeni Zellanda saldırısı sonrası hastanede ölen Zekeriya Tuyan Çubuk’ta defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan Ankara Çubuk’ta toprağa verildi.Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen terör saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Zekeriya Tuyan, Çubuk Tahtakale Köyü camiinde kılınan cenaze namazı ardından köy kabristanlığına defnedildi.Cenaze namazı öncesi cemaate seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ”Bir teröristin saldırısı neticesinde 50 kardeşimiz şehit olmuştu ve bir o kadar yaralanan vardı.

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan Ankara Çubuk’ta toprağa verildi.
Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen terör saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Zekeriya Tuyan, Çubuk Tahtakale Köyü camiinde kılınan cenaze namazı ardından köy kabristanlığına defnedildi.
Cenaze namazı öncesi cemaate seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ”Bir teröristin saldırısı neticesinde 50 kardeşimiz şehit olmuştu ve bir o kadar yaralanan vardı. Saldırı sonrası Zekeriya kardeşimizi Yeni Zelanda’da hastanende ziyaret ettik göz göze bakıştık. Sağlığına kavuşacak ve nice camilerde secde edecek diye umutlanmıştık. Kimin ne zaman ve nerede öleceğini kimse bilemez. Kardeşimiz bu köyde doğdu büyüdü 16 bin kilometre uzaklıkta ki bir ülkede rızkını aramaya gitti ve ibadet anında bir katilin bir teröristin kurşunlarına hedef oldu. Allah şehitliğini makbul eylesin” ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Tuyan, salavatlar ve dualar eşliğinde köyün mezarlığına defnedildi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı.

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