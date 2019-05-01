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Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi’nde yüzde 60 seviyelerine yaklaşıldığını söyledi.Vali Taşbilek, Doğu Karadeniz’i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan Tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tünelinde incelemelerde bulundu.Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde yılın dört mevsiminde de zorlu şartları nedeniyle reklamlara bile konu olan mevcut Zigana tünelinin yerine yapılan tünelde çalışmalar Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da başlamıştı.14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın sayılı karayolu tünelleri arasında yer alan Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceğini ve limana ulaşımı kolaylaştırmasının öngörüldüğünü söyledi.Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaftının yapım çalışmalarının da eş zamanlı olarak ilerlediğini dile getiren Vali Taşbilek, tünel şantiyesinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Haziran 2020’de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Yeni Zigana Tünelimizde şu aşamada Trabzon ve Gümüşhane yönünden çift taraflı olarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi’nde yüzde 60 seviyelerine yaklaşıldığını söyledi.
Vali Taşbilek, Doğu Karadeniz’i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan Tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tünelinde incelemelerde bulundu.
Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde yılın dört mevsiminde de zorlu şartları nedeniyle reklamlara bile konu olan mevcut Zigana tünelinin yerine yapılan tünelde çalışmalar Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da başlamıştı.
14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın sayılı karayolu tünelleri arasında yer alan Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceğini ve limana ulaşımı kolaylaştırmasının öngörüldüğünü söyledi.
Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaftının yapım çalışmalarının da eş zamanlı olarak ilerlediğini dile getiren Vali Taşbilek, tünel şantiyesinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Haziran 2020’de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Yeni Zigana Tünelimizde şu aşamada Trabzon ve Gümüşhane yönünden çift taraflı olarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yaklaşık olarak yüzde 60 seviyesinde iş tamamlanmış durumda. İçerideki çalışmalarda zaman zaman su basması gibi olumsuzluklara rağmen büyük bir fedakarlık ile çalışıldığını memnuniyetle müşahede ettim” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde herkesin olağanüstü bir gayretle çalıştığını ifade eden Vali Taşbilek, “İki yönden de Karayolları teknik ekiplerimizin kontrolünde büyük bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarda desteği olan ve Zigana Tünelinin bölgemize kazandırılması noktasında çok büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Karayolları Bölge Müdürümüze ve bu projeyi yürüten Cengiz İnşaatın değerli yöneticilerine, şantiyemizin değerli sorumlusuna, buradaki tüm teknik personel ve işçilere tekraren teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı

Yeni Zigana Tünelinde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı
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