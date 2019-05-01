Yeni Zigana Tüneli'nde yüzde 60'a yaklaşıldı

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda, Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede 24 saat esasına göre çalışmalar sürüyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünel inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini söyledi.

Tünel çalışmalarında zaman zaman su basması gibi olumsuzluklara rağmen çalışmaların büyük fedakarlıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Taşbilek, "Tünel inşaatında yaklaşık yüzde 60 seviyesinde iş tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bütün arkadaşlarımız olağanüstü gayretle çalışıyor. İki yönden de Karayolları teknik ekiplerimizin kontrolünde büyük bir çalışma yürütülüyor." dedi.

Taşbilek, çalışmalarda desteği ve Zigana Tüneli'nin bölgeye kazandırılmasında çok büyük emekleri bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Karayolları Bölge Müdürü, projeyi yürüten firmanın yöneticileri, teknik personel ve işçilere teşekkür etti.

