HABER

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 01:10 | Son Güncelleme

Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Gata'ya kaldırıldığı bilgisi paylaşılan Demirağ'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel yaşananları şu şekilde aktardı: ''Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte.Program çıkışı evine bıraktım.Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler. Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar. Gata da yoğun bakımda ..''


PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Suriye operasyonuna ilişkin açıklamaKazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Suriye operasyonuna ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptıMilli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yavuz selim demirağ Yeniçağ Gazetesi yazarı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe’de reklam atölyesinde yangın

Maltepe’de korkutan yangın

Dışişleri'nden Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.