Yeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesinin haberine göre saldırının 6 failinin hepsi yakalandı.Türkiyem TV'deki programının ardından önceki gece evinin önünde bir grubun beyzbol sopalı saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldıranların gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri tarafından tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen failler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi İstanbul İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik saldırıya sert tepki göstermiş, "Yeniçağ gazetesine yapılan alçak saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir...Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Demirağ’a yapılan saldırı Yeniçağ’a yapılmıştır. Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenleri teker teker ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.