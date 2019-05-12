HABER

Yeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındı

12.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a evinin önünde düzenlenen saldırının faillerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesinin haberine göre saldırının 6 failinin hepsi yakalandı.Türkiyem TV'deki programının ardından önceki gece evinin önünde bir grubun beyzbol sopalı saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldıranların gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri tarafından tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen failler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi İstanbul İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik saldırıya sert tepki göstermiş, "Yeniçağ gazetesine yapılan alçak saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir...Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Demirağ’a yapılan saldırı Yeniçağ’a yapılmıştır. Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenleri teker teker ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıya tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter üzerinden paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirağ'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada "Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldıran faillerin bulunması lazım. Sağlıklı bir yargılama yapılır mı, endişem var" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu "Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa orada demokrasi vardır. Gazeteci, o zaman yaptığı haberden keyif alır. Ama haberi yapıp bunları geniş kitlelere yansıtamıyorsa, baskı görüyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur" dedi.

DW/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetleniyorArnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetleniyor
Fotoğraflar peş peşe geldi! Fotoğraflar peş peşe geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Somali'de Türk mühendise suikast!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

İran'dan son dakika ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Hasan Ruhani: Teslim olmayacağız

Resti çekti: Teslim olmayacağız

İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı

İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.