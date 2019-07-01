Yenice Ormanlarında hem kamp yaptılar hem de doğa eğitimi aldılar

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü bu yıl ilk kez doğada eğitim kampı düzenledi. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Göktepe yaylasında düzenlenen ve 3 gün süren kampta doğa severler bir araya geldi. Çadırını kapıp gelen, aralarında Karabük Üniversitesinde eğitim gören, Mısırlı ve Hindistanlı öğrencilerin yanı sıra Zonguldak, Bolu, Bursa, Karabük’ten gelen yaklaşık 90 kişilik doğada hem kamp yapma imkanının yanı sıra hayatta kalma teknikleri eğitimi de aldı.

Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasında doğanın keyfini yaşadılar

Türkiye’nin en büyük blok ormanları olan ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice ormanlarında 3 gün süren ve aralıklara devam eden yağmur yağışlarına rağmen kampçılar doğanın eşsiz güzelliğini kamp ateşi başında doğanın keyfini çıkardı. Etkinlik kapsamında UMKE ekipleri katılımcılara doğada başlarına gelebilecek olası bir durumda ilk yardım eğitimi verirken, Milli Parklar Karabük Şubesi ekiplerince doğa ve bitki eğitimi ile fotokapan kurulumu eğitimi verildi. Kampta ayrıca Survivor eğitimi, ateş yakma teknikleri, doğa fotoğrafçılığı eğitimi, el sanatları, bıçak atölyesi ve kılıf sanatı, doğa yürüyüşünün yanı sıra değişik yarışmalar ve sürpriz hediye çekilişleri yapıldı.

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sorumlusu, tüm katılımcılara teşekkür ederek, kulüp olarak bu tür ve değişik etkinlikleri yıl boyunca yapmayı planladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ise, Göktepe yaylasının yeni mesire alanı olarak ilan edildiğini söyleyerek, “Hemen bunun ardından burada ilk defa bir kamp yapıldı. Bu tür etkinliklerin özellikle Yenice bölgesinde ve doğa güzellikleri ile öne çıkan diğer bölgelerde buna benzer kamp ve eğitim etkinliklerinin yapılmasında fayda var. Bu tür etkinlik ve faaliyetler yıl geneline yayılarak tüm ilçelerde yapmayı arzu ediyoruz. Valimiz ’de bu noktada buna çok önem veriyor ve yakın zamanda yapacağımı Turizm Koordinasyon toplantımızda bunu ele alacağız” dedi.

