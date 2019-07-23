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Yenice’de okul müdürleri sezonu değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde okul müdürleri 2018-2019 sezonunu değerlendirmek ve yeni yılda alınacak tedbirleri görüşmek için toplandı.Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı sene sonu müdürler kurulu toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal’ın başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu’nda yapıldı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde okul müdürleri 2018-2019 sezonunu değerlendirmek ve yeni yılda alınacak tedbirleri görüşmek için toplandı.
Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı sene sonu müdürler kurulu toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal’ın başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu’nda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal’ın 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı genel değerlendirmesi ile başlayan toplantıda;yıl planlaması, taşımalı eğitimin durumu, ilçedeki tüm okul ve kurumların bakım, onarım ve donatım durumları görüşüldü.
Yenice ilçesindeki okulların başarı durumu, yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikler ile örnek teşkil edecek farklı faaliyetler yapanların motivasyonu da değerlendirildi. Okul müdürleri, 2019-2020 döneminde daha kaliteli ve akademik başarının artacağı bir sezon yaşanması temennisinde bulundular.

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