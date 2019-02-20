Yenice’de yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi

Karabük’ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Yenice ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun hayatı olumsuz etkiledi. Yenice-Zonguldak karayolunda görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam etti.
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