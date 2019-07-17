Yeniceköy’de festival coşkusu

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32’nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali münasebetiyle ilçeye gelen 11 farklı ülkenin folklor ekipleri, Yeniceköy Açık Hava Gösteri Merkezinde renkli bir gösteriye imza attı.

Cumartesi günü başlayan festival şehrin her noktasında ayrı bir faaliyetle ilçe halkıyla buluşurken, dün akşam iki ayrı gösteriyle festival coşkusu devam etti. Salı akşamı Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan DOSTUM tesislerindeki AGM’nde de festival coşkusu yaşandı. İnegöl Belediyesi daveti üzerine festivale katılan 11 ülkenin halk dansları ekipleri, Yeniceköy AGM’de muhteşem bir gösteriye imza attı. Adige Cumhuriyeti, Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya ve Ukrayna halk dansları ekipleri, gösterileriyle alkış aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ile konuk delegasyonların da izlediği gösterilere, Yeniceköy sakinlerinin ilgisi büyük oldu. Gösteriler sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, kısa bir selamlama konuşması yaptı.



