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Yeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, partisi tarafından yeniden başkan adayı gösterilmesinin ardından kent girişinde uzun araç konvoyu ve meşalelerle karşılandı.

Yeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılama

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, partisi tarafından yeniden başkan adayı gösterilmesinin ardından kent girişinde uzun araç konvoyu ve meşalelerle karşılandı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. Ankara'dan gelen Gürkan, Edirne girişinde partililerce uzun araç konvoyu ve meşalelerle karşılandı. TEM'in Edirne gişelerinde araçtan inen Gürkan'a, partililer yoğun ilgi gösterdi. Gürkan ve partililer şehre uzun araç konvoylarıyla girdi.
CHP Edirne İl Başkanlığı önünde kurulan platformda partililere seslenen Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bir hayali olmalı insanın. Bir hayali olmalı ama onun peşinden koşacak bir cesareti de olmalı. Hepimizin bir hayali var. O hayalin ismi Edirne, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Meriç ve ardından geliyor Keşan, Enez, İpsala, Lalapaşa. Kısacası hepimizin Edirne'sini yaratmak için ayrımsız, kimsenin siyasi görüşüne, inancına, diline, dinine bakmadan, zengin mi fakir midir diye bakmadan, kimsenin sosyal statüsüne bakmadan, 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' diyen Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, yüreğimizi bu güzel ülkenin, bu güzel şehrin her bir ferdine sonuna kadar açmak için buradayım. Herkesi kucaklamak için buradayım. Bu memleketin dağlarına bahar getirmek için, her bir karış toprağında kardelenleri açtırmak için buradayım. Biliyoruz ve inanıyoruz ki Edirne, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden, onun çizdiği aydınlık yoldan, muasır medeniyet seviyesinden asla ayrılmadı, asla ve asla da ayrılmayacak" dedi.
31 Mart'ta baharı hep beraber karşılayacaklarını söyleyen Gürkan, "İnanıyorum ki düne kadar yaptığımız bütün tartışmalar CHP'nin kimliğine yakışır, Atatürk'ün evlatlarına yakışır, Bülent Ecevit'in torunlarına yakışır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarına yakışır bir şekilde geride kaldı. Gün, birbirimizi eksiltme, geri çekme günü değil, biz CHP'liyiz, bu ülkenin kurucu partiyiz, kuruluşunda emeğimiz, alın terimiz var. Bu ülkenin her bir taşında, toprağında izimiz var, adımımız var. Biz 5 yıldızlı lüks otellerin lobilerinde kurulmuş bir parti değiliz. Biz 2 Kasım 1918'de Edirne'de meşalesi yakılan Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayı Milliye'nin torunlarıyız, Kuvayı Milliye'nin kurduğu bir partiyiz biz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz biz. Hz. Mevlana'nın da dediği gibi, 'Dünle beraber ne varsa düne ait, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım' diyerek yola çıkıyoruz. Yolumuz açık, aydınlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun" diye konuştu.
Başkan Gürkan, programın ardından partililerle birlikte Edirne Belediye Başkanlığı'na geçti. Yol boyunca Gürkan'a partililer yoğun ilgi gösterip hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Yeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılama

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