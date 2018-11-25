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Yeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den yeniden aday gösterilen Menderes Türel, Antalya Havalimanı'nda kalabalık tarafından 'Başkan Türel' sloganıyla karşılandı.

Yeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılama

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den yeniden aday gösterilen Menderes Türel, Antalya Havalimanı'nda kalabalık tarafından 'Başkan Türel' sloganıyla karşılandı. Türel, "Antalya tarihine geçecek bir yükseliş dönemine başlıyoruz. Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız. Zaman 31 Mart'ta destan yazma zamanıdır" dedi.
AK Parti'den yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen mevcut Başkan Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte İstanbul'daki aday tanıtım toplantısının ardından Antalya'ya geldi. Türel, Antalya Havalimanı VIP kapısı önünde 'Başkan Menderes Türel' sloganlarıyla karşılandı. Boynuna Antalyaspor atkısı takılan Başkan Türel, VIP giriş önündeki alana kurulan sahneden kalabalığa seslendi.
Başkan Türel, bugün ilk defa belediye başkanı adayı olmuş kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Makam ve mevkiinin kendisi için bir önemi olmadığını söyleyen Menderes Türel, hayallerinin ve hayatının Antalya olduğunu kaydetti. 2004 yılında belediyecilikte acemi ama kararlı olduğunu belirten Türel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iyi işler yaptık. Antalya ekibi artık çok tecrübeli. Son 5 yılda köylerimize ve ilçelerimize hizmet götürmeye başladık hatta rekorlar kırdık. Bugün 2014'ten bile daha güçlüyüz. Sizlerle; yeni başkanlık sistemiyle, tüm bakanlarımızla, vekillerimizle, herkesle şimdi çok daha güçlüyüz" dedi.
'ANTALYA TARİHİNE GEÇECEK BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİNE BAŞLIYORUZ'
Antalya'daki AK Parti kadrolarının güçlü ve birlik içerisinde çalıştığını ifade eden Başkan Türel, hayal edilemeyecek projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Antalya tarihi için artık yeni bir dönemin başladığını kaydeden Başkan Türel, "Antalya tarihine geçecek bir yükseliş dönemine başlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar herkesi kucaklayan hizmet anlayışıyla yola devam ettik. Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız. Zaman 31 Mart'ta destan yazma zamanıdır" diye konuştu.
Türel, konuşmasının ardından AK Parti Antalya milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla birlikte alandakileri selamladı, kırmızı karanfil dağıttı.

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Yeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılama

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