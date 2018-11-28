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Yeniden aday gösterilen başkana davul-zurnalı karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

TOKAT'ta AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen mevcut başkan Eyüp Eroğlu, davul-zurna ve halaylarla karşılandı.

Yeniden aday gösterilen başkana davul-zurnalı karşılama

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen mevcut başkan Eyüp Eroğlu, davul-zurna ve halaylarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan listede 31 Mart yerel seçimleri için Tokat Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut başkan Eyüp Eroğlu, Ankara'daki programın ardından Tokat'ta döndü. Başkan Eroğlu ilk olarak AK Parti Tokat İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Tokat Belediyesi'ne geçen Başkan Eroğlu'nu vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek, coşkulu bir şekilde karşıladı.
Eroğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Değerli Cumhurbaşkanımızın bu kutsal görevi şahsıma tevdi etmesiyle beraber biz de tekrardan Tokatımıza geldik. Cumhurbaşkanımız orada bize birkaç dakika da olsa nasihatlerde, tavsiyelerde bulundu. Öncelikle sizlere kendisinin selamlarını iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, bir önceki seçimde aldığımız oydan daha fazla bir oyu Tokat’tan beklediğini ve istediğini bizlere iletti. Bu, hepimizin omzuna yüklenen önemli bir yüktür. Biz de bunun sözünü Cumhurbaşkanımıza verdik. Bu sözü verirken teşkilatlarımıza güvendik. Değerli Tokatlı hanımlarımıza, ağabeylerimize, gençlerimize, kardeşlerimize güvendik. İnşallah da mahcup olmayacağız. Terimizin son damlasına kadar, gücümüzün yettiği yere kadar, gece gündüz demeden çalışarak Tokatımızda alabileceğimiz en yüksek oyu alacağız inşallah. Çünkü bizim hedefimiz her zaman halkımızın ve seçmenimizin yüzde yüz desteğini almak olmuştur. Bu hedefe ne kadar yaklaşabilirsek o kadar başarılı olacağız. Bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü bir borç biliyorum ve kendisini asla mahcup etmeyeceğimi de buradan ifade ediyorum."

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Yeniden aday gösterilen başkana davul-zurnalı karşılamaYeniden aday gösterilen başkana davul-zurnalı karşılamaYeniden aday gösterilen başkana davul-zurnalı karşılamaYeniden aday gösterilen başkana davul-zurnalı karşılama

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