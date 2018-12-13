HABER

Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanından CHP'ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 13:27 | Son Güncelleme

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay: - "CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmediğimiz, altı ok ilkesine bağlılığı tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız"

DENİZLİ (AA) - Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, "CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmediğimiz, altı ok ilkesine bağlılığı tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız." dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Gülbay, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba'nın katıldığı bir yerel televizyon programında kendisi hakkında "CHP'li olmadığı" yönünde açıklamalar yaptığını, bunun doğru olmadığını ancak partisinin çok ciddi anlamda teorik, ideolojik ve örgütsel sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da kendisi hakkında "aday olmak için bir genel başkan yardımcısına 170 bin lira verdiği" iddiasını ortaya attığını savunan Gülbay, "Bu dedikodu kesinlikle doğru değil. Kırgınım. Ben kedisine izah ettim. Geri dönüş de alamadım. Ortaya bir iddia atıyorsunuz, kanıtlamaya davet ediyorum. Bu yüzden aday gösterilmemiş olabilirim. Benim öyle bir param yok. Olsa da zaten 1 kuruş vermem." diye konuştu.

Parti içinde yapılan tartışmalarda sunduğu önerilerin bazı kesimleri rahatsız ettiğini, sözlerinin farklı anlamlara çekilerek kendisi hakkında yıpratma ve karalama çalışması yapıldığını savunan Gülbay, "CHP'yi fabrika ayarlarına, özüne döndürmediğiniz, altı ok ilkesine bağlılığını tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız. Biz altı oku, CHP'nin temel felsefesinden kopmuş insanların ve yanlış yapanların üzerine yönelttik." dedi.

Gülbay, kendisi hakkında iftirada bulunduklarını iddia ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve İl Başkanı Mahir Akbaba'nın istifa etmesi gerektiğini de ileri sürdü.

CHP Genel Merkezi, Buldan Belediye Başkanlığı adaylığı için Hikmet Şenözen'i açıklamıştı.

PARTNER4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!
Balıkesir'de, CHP İl Başkanlığı'ndan istifa sinyaliBalıkesir'de, CHP İl Başkanlığı'ndan istifa sinyali
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'ittifak' açıklamasıKılıçdaroğlu ve Akşener'den 'ittifak' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buldan CHP istifa parti

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Asgari ücretle ilgili flaş çıkış: En az 2 bin 400 lira...

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.