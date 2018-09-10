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"Yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: - " Ben bu dönemin sonunda 65 yaşına girmiş olacağım. Benim ömrümün 25 yılı belediyecilikle geçmiş olacak. Bir belde belediyesindeki yetkilerin dahi büyükşehir belediyesinde olmamasından dolayı çok rahatsızım" - "Çektiğimiz emeklerin, verdiğimiz mücadelelerin maalesef istediğimiz sonucu vermemesinden de çok rahatsızım. Onun için yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum, bu konuda kafam çok karışık"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olup olmamayı düşüneceğini, bu konuda kafasının karışık olduğunu söyledi.

Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, kentin en önemli problemlerini işsizlik ve ulaşımın oluşturduğunu belirtti. Bu konuda yaptıkları çalışmaları anlatan Kocamaz, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Kocamaz, 20 yıl Tarsus ilçesinde belediye başkanlığı yaptığını, 2014 yılından bu yana da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevde bulunduğunu hatırlatarak, bu süreçte çok büyük zorluklar atlattığını anlattı.

Belediye başkanı olduğu 1994 yılından bu yana ailesini ve yakınlarını görevi için ihmal ettiğini aktaran Kocamaz, "Maalesef bu kadar fedakar da olsanız, toplum sessiz kalınca, sosyal medyayı kendi süfli düşüncelerine alet etmek isteyenler, terbiyesizce size de saldırabiliyor." dedi.

Bugüne kadar kutsal bir dava için mücadele ettiğini söyleyen Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ben 2014 seçimleri öncesi genel merkeze gittiğimde ve 'Ben 20 yıl görev yaptım, şu anda bu dönem sonunda noktayı koymak istiyorum. Haberiniz olsun' dediğimde Büyükşehir Yasası görüşülüyordu. Bana o zaman 'Dur, yasa çıkarsa büyükşehirlere kim aday olacak' dediler ve teklif bana genel merkezden geldi. Ben de vebalden kaçamayacağım için canla başla üstlendiğim görevi sonuçlandırmaya kadar çalıştım. Ben bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar desteklerini hiç esirgemediler. Allah için ben de hiç kimsenin başını yere eğdirmedim. Belediyeyle ilgili hassasiyetlerim, ailemin, yakınlarımın önüne geçti."

Kocamaz, belediye başkanlığında 25. yılı geride bırakacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ben bu dönemin sonunda 65 yaşına girmiş olacağım. Benim ömrümün 25 yılı belediyecilikle geçmiş olacak. Bir belde belediyesindeki yetkilerin dahi büyükşehir belediyesinde olmamasından dolayı çok rahatsızım. Çektiğimiz emeklerin, verdiğimiz mücadelelerin maalesef istediğimiz sonucu vermemesinden de çok rahatsızım. Onun için yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum, bu konuda kafam çok karışık. Yarının sahibi Allah. Aday oluruz veya olmayız ama bu millet ve kent için sonuna kadar, nefesimiz tıkanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kocamaz, önünde 7 aylık bir süre bulunduğuna işaret ederek, aday olup olmama konusunda kendi içinde tartışma yaşadığını aktarmak istediğini sözlerine ekledi.

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Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz

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