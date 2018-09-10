"Yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olup olmamayı düşüneceğini, bu konuda kafasının karışık olduğunu söyledi.

Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, kentin en önemli problemlerini işsizlik ve ulaşımın oluşturduğunu belirtti. Bu konuda yaptıkları çalışmaları anlatan Kocamaz, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Kocamaz, 20 yıl Tarsus ilçesinde belediye başkanlığı yaptığını, 2014 yılından bu yana da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevde bulunduğunu hatırlatarak, bu süreçte çok büyük zorluklar atlattığını anlattı.

Belediye başkanı olduğu 1994 yılından bu yana ailesini ve yakınlarını görevi için ihmal ettiğini aktaran Kocamaz, "Maalesef bu kadar fedakar da olsanız, toplum sessiz kalınca, sosyal medyayı kendi süfli düşüncelerine alet etmek isteyenler, terbiyesizce size de saldırabiliyor." dedi.