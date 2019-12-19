Yeniden Asya açılımı için ilk kurumlararası koordinasyon toplantısı yapıldı

Önal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda gösterdiği hızlı gelişmeye koşut olarak, dünyanın jeopolitik ve ekonomik ağırlık merkezinin de hızla Asya'ya kaydığı bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Asya'nın ayrılmaz bir parçası olan Türkiye'nin kıtanın içinden geçtiği kapsamlı jeopolitik ve ekonomik dönüşümde daha etkin rol oynamasının ele alındığı toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Asya girişimiyle ilgili eş güdümü sağlamakla görevlendirdiği Dışişleri Bakanlığının organizasyonunda düzenlenen toplantıya bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan 85 yetkili katıldı.

Bakan Yardımcısı Önal, Asya'nın küresel siyaset ve ekonomide yükselen konumuna paralel olarak Türkiye'nin dış politikasındaki öneminin ve ağırlığının da arttığını kaydetti.

- "Yeniden Asya" kıta ile ilişkileri yeni bir düzleme taşımayı hedefliyor

Türkiye'nin diplomatik ağının genişletilmesinden ticari ilişkilerinin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarının artırılmasına kadar her alanda Asya Kıtası ile ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Önal, bu girişimin Türkiye'nin Asya'ya yönelik yaklaşımını, kıtadaki gelişmelere uyarlayacak ve geleceğe taşıyacak yeni bir çerçeve tesisiyle tahkim etme amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Önal, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının bir parçasını teşkil eden bu inisiyatifin, alt bölgesel ekonomik ve kültürel farklılıkları dikkate alırken, aynı zamanda bütüncül bir bakış açısıyla Asya ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yeni bir düzleme taşımayı hedeflediğini de vurguladı.

Bakan Yardımcısı Önal ayrıca, dile getirilen bazı iddia ve şüphelerin aksine, Yeniden Asya inisiyatifinin, Türkiye'nin mevcut siyasi ve ekonomik kurumsal taahhütlerinden herhangi bir uzaklaşma ya da eksen kaymasını teşkil etmediğinin de altını çizdi.