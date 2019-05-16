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/yeniden/ Başakşehir'de dereden ceset çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

 - BAŞAKŞEHİR'de dere yatağında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - BAŞAKŞEHİR'de dere yatağında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altınşehir Deresi'nde temizlik çalışmaları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, dere yatağında ceset fark etti. Belediye ekipleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Ölen kişinin üzerinden H.T. (57) adına kimlik belgesi çıktı. H.T.'den 15 gündür haber alınamadığı öğrenildi.Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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