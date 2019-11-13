HABER

/yeniden / Bayrampaşa'da banka soygunu ve sonrasında yaşanan sıcak anlar kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:09 | Son Güncelleme

Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen maskeli bir kişi, özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı. Bankadaki soygunu çevre sakinleri farketti. Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları süpheliyi dövdü. Olay yerine kısa sürede polis geldi. Polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Belediye otobüsünün çarptığı genç kız yaralandıBelediye otobüsünün çarptığı genç kız yaralandı
Kan donduran cinayette ilginç detayKan donduran cinayette ilginç detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sevgilisini benzinle yakarak öldürmüştü! İşte o caninin ifadesi

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.