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"Yeniden büyük Türkiye'yi kurmamız lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 00:09 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Dünyada huzur ve barış olması için bizim mutlaka yeniden büyük Türkiye'yi kurmamız lazım" - "Herkesin derdiyle dertleneceğiz. Partizanlık yapmayacağız. Herkese aynı hizmet anlayışıyla yaklaşacağız. Kapımız her zaman, herkese açık olacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dünyada huzur ve barış olması için bizim mutlaka yeniden büyük Türkiye'yi kurmamız lazım." dedi.

Karamollaoğlu, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Dünyada huzur ve barış olması için bizim mutlaka yeniden büyük Türkiye'yi kurmamız lazım." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, bu gerçekleştiğinde Türkiye'nin itibarının bütün dünyada yükseleceğini söyledi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Yeniden büyük Türkiye'nin önce ahlaki ve manevi değerler üzerinde inşa edilir ama onun arkasında da ekonomik, teknolojik, sanayi gücünün gelmesi icap eder. Sanayileşmeden, neye ihtiyacımız varsa bunların tamamını ülkemizde üretmeden, teknolojide diğer ülkelerin önüne geçmeden 'güçlü bir ülkeyiz' diyemeyiz. Eğer bu hale gelirsek o zaman göreceksiniz ki milli gelirimiz yükselir. O zaman göreceksiniz ki ihracatımız ithalatımızdan fazla olur. O zaman göreceksiniz ki Türkiye'nin itibarı bütün dünyada yükselir. Herkes Türkiye'ye özenir."

Karamollaoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Bizim hedeflerimize, bugün Türkiye'yi yöneten arkadaşların hayalleri bile ulaşamaz, bundan emin olun." dedi.

Asgari ücretin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Türkiye'de asgari ücretin mutlaka yükseltilmesi gerekir ki insanımız kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilsin. O zaman sosyal adalet gerçekleşir. Eğer biz bunu temin edebilirsek emin olun Türkiye bugünkünden çok daha hızlı kalkınır. Neden? Çünkü talep olacak ki yatırım yapılsın. Yatırım olacak ki işsizlik azalsın. Yatırım olacak ki Türkiye üreterek, güçlenerek kalkınsın. Bunların hepsi birbirine bağlı." ifadesini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarda 'cepsiz ceketi'i bir simge olarak ortaya koyduklarını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Neden? Bizim iktidara gelen belediyelerdeki kardeşlerimiz cepsiz bir ceketle dolaşacak. Tabii ben bunu söz gelimi diyorum. Cepleri olur da oraya haram para girmez. 'Biz yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz' manasına geliyor. Dürüst olacağız. Bizim arkadaşlarımıza tevdi edilen mala, mülke, paraya, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Herkesin derdiyle dertleneceğiz. Partizanlık yapmayacağız. Herkese aynı hizmet anlayışıyla yaklaşacağız. Kapımız her zaman, herkese açık olacak. Onun için bizim belediyecilik anlayışımızı bugünkü arkadaşların anlaması mümkün değil. Bütün işlerimiz şeffaf olacak. Adaletten şaşmayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
- Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Kar Bursa

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