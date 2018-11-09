HABER

/yeniden/ Ceren Hindistan hakkındaki soruşturmada  takipsizlik kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:56 | Son Güncelleme

 - Oyuncu Ceren Hindistan'ın 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla bitti.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) - Oyuncu Ceren Hindistan'ın 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla bitti. Soruşturmayı yapan savcılık, kararında “TCK'da tüzel kişiye karşı hakaretin tanımı olmadığını" belirterek, “kovuşturmaya gerek yok" dedi.
İstanbul'daki özel bir hastanenin yönetimi oyuncu Ceren Hindistan hakkında, 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor' iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuş, Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya hakkında koruma kararı verilmesini istemişti. Hastane yetkilileri dava dilekçelerinde küçük kızın tedavi edilmesini de talep etmişti. Ceren Hindistan da Instagram hesabından "Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var" şeklinde paylaşımlar da bulunmuştu. Bunun üzerine hastane yönetimi Ceren Hindistan'ı, “sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor, hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor' diyerek savcılığa şikayet etmişti.

TÜZEL KİŞİLERE HAKARETİN TANIMI TCK'DA YOK
İstanbul Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Türk Ceza Kanunu'nda tüzel kişiye karşı hakaretin tanımının olmadığını' belirterek, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Savcılık kararında şikayeti tüzel kişinin yaptığını, şikayette adı geçen doktorun ise gerçek kişi olduğunu kaydederek, bu doktorun müşteki olamayacağı da vurgulandı.

VELAYET DAVASI SÜRÜYOR
Ceren Hindistan'a özel hastane ile kızının babası Ümit Aslan'ın açtığı velayet davası ise devam ediyor

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
Ege Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırımEge Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırım
Taksim'de duygu sömürüsüne tepkiTaksim'de duygu sömürüsüne tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.