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Yeniden cerrahiye dönüş

13.11.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Yeniden cerrahiye dönüş

Tüm dünyada estetik cerrahiye olan ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bununla birlikte, özellikle 90’lı yılların sonlarına doğru , daha az invaziv, daha kısa iyileşme sürecine sahip ve daha az ağrılı yöntemler olarak sunulan ameliyatsız veya medikal estetik olarak da bilinen uygulamaların popülerlik kazandığı da bir gerçek.

Her ne kadar kulağa hoş gelen söylemlerle tanıtımları yapılsa da, bu uygulamaların uzun dönem etkilerinin ne olduğu hatta etkili olup olmadıkları sorusu hep tartışılmış, kimi zaman da basit ve masum gibi görünen bir ameliyatsız uygulamanın çok ciddi komplikasyonlara yol açabildiği de tecrübe edilmiştir.

Kliniğime, yüz gençleştirme ameliyatı talebi ile başvuran hastalarımın ortak geçmişine baktığımda, en az bir kez, cerrahi olmayan herhangi bir uygulama yaptırdıklarını ve beklentilerinin karşılanmadığını görmekteyim. Özellikle yüz bölgesinde gevşeklik ve sarkma şikayeti bulunan hastalarımızın bir çoğu ip ile askı uygulamaları yaptırmış ancak tatmin edici bir sonuç elde edilemediği için bize başvurmuş oluyorlar. Şunu unutmamak lazım ki; yüzün yüzeysel tabakasının yani derisinin, sanki bir akordion gibi kendi üzerine katlanarak yüzde germe etkisi elde etmeye çalışmak fizik kurallarına aykırı olup , erken dönemde elde edilen gerginlik efekti çok kısa sürede mimik kaslarının çalışması ile kaybolacaktır. Veya bir başka örnek olarak; alt yüzde derin dokuların sarkmasına bağlı oluşan jowl deformitesinin , dolgu maddesi enjeksiyonu ile doldurulması, oval bir yüz ve keskin çene kontürü isteyen birinde alt yüzün genişlemesine neden olacaktır ki, bu durum bir problemin bir başka problem ile çözülmeye çalışılması anlamına gelmektedir.

HIZLI İYİLEŞME SÜRESİ AMELİYATA YATKINLIĞI ARTIRDI

Benzer daha bir çok örnekten dolayı, beklentisi ameliyatsız estetik uygulamalar ile giderilemeyen hastaların sayısındaki artış, yeniden estetik cerrahiye dönüşe neden olmuştur. Yüz germe ameliyatlarında teknik anlamda yaşanan gelişmelere paralel olarak elde edilen hızlı iyileşme süreleri , sonuçların geçmişte yapılan yüz germe ameliyatlarına göre daha doğala yakın olması bu dönüşü hızlandırmıştır.

GENÇ HASTA GRUBU DA FAYDALANABİLECEK

Yüz estetik cerrahisinde en önemli nokta; mevcut yaşlanma ile ilgili patolojinin adının iyi konulması ve ona yönelik çözümün sunulmasıdır. Bunun yanı sıra, günümüzde derin doku planında çalışıp, yaşlı-yorgun görünüme neden olan patolojinin kaynağında çözülmesi etkili ve kalıcı sonuçlar elde edilmesine imkan tanımaktadır. Derin dokularda ve özel tanımlı anatomik boşluklar içinde çalışarak gerçekleştirdiğimiz “derin plan yüz germe ameliyatı”nın klasik ameliyatlara göre dokularda daha az travma oluşturması bu ameliyattan, genç hasta grubunun da faydalanabileceği anlamına gelmektedir.

Sağlık ve güzellik sizlerle olsun.

Op. Dr. Zekeriya Kul Plastik Cerrahi Uzmanı

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