Yeniden cerrahiye dönüş

Her ne kadar kulağa hoş gelen söylemlerle tanıtımları yapılsa da, bu uygulamaların uzun dönem etkilerinin ne olduğu hatta etkili olup olmadıkları sorusu hep tartışılmış, kimi zaman da basit ve masum gibi görünen bir ameliyatsız uygulamanın çok ciddi komplikasyonlara yol açabildiği de tecrübe edilmiştir.

Kliniğime, yüz gençleştirme ameliyatı talebi ile başvuran hastalarımın ortak geçmişine baktığımda, en az bir kez, cerrahi olmayan herhangi bir uygulama yaptırdıklarını ve beklentilerinin karşılanmadığını görmekteyim. Özellikle yüz bölgesinde gevşeklik ve sarkma şikayeti bulunan hastalarımızın bir çoğu ip ile askı uygulamaları yaptırmış ancak tatmin edici bir sonuç elde edilemediği için bize başvurmuş oluyorlar. Şunu unutmamak lazım ki; yüzün yüzeysel tabakasının yani derisinin, sanki bir akordion gibi kendi üzerine katlanarak yüzde germe etkisi elde etmeye çalışmak fizik kurallarına aykırı olup , erken dönemde elde edilen gerginlik efekti çok kısa sürede mimik kaslarının çalışması ile kaybolacaktır. Veya bir başka örnek olarak; alt yüzde derin dokuların sarkmasına bağlı oluşan jowl deformitesinin , dolgu maddesi enjeksiyonu ile doldurulması, oval bir yüz ve keskin çene kontürü isteyen birinde alt yüzün genişlemesine neden olacaktır ki, bu durum bir problemin bir başka problem ile çözülmeye çalışılması anlamına gelmektedir.