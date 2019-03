/yeniden/ CHP Çekmeköy Adayı Yıldırım'dan kardeşinin iddialarına yalanlama

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım, kardeşi Alaaddin Yıldırım’ın “Maddi durumumuz kötü olduğu halde bize yardım etmiyor” iddialarına kardeşinin çocuklarıyla birlikte cevap verdi. Yıldırım, “Ne zaman ihtiyaçları olsa ben onların yanında oldum” dedi.

CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım, kardeşi Alaaddin Yıldırım’ın “Bizim maddi durumumuz kötü. Buna rağmen abim bize yardım etmiyor” iddialarını yalanladı. Alaaddin Yıldırım’ın oğulları Alper Yıldırım ve Zafer Yıldırım da “Babamın amcam hakkındaki iddiaları tamamen asılsız” diye konuştular.

“AMCAM BABAMA HER ZAMAN YARDIM ETTİ”

Seyfettin Yıldırım’ın herkese yardım ettiğini belirten Alper Yıldırım, “Babamın amcam hakkındaki iddiaları tamamen asılsız. Amcamın herkese çok büyük yardımları var. Amcam bize her zaman, her türlü maddi ve manevi desteği verdi. Bu iddialar tamamen asılsız. Babama da çok yardım etti. Babamın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Herkes neden olduğunu anlamıştır zaten. Ben şeker hastasıyım. Amcam bu hastalık sürecinde bana çok yardım etti. Kardeşimi de amcam okuttu. Sülalemize aslında hep yardım etti. Sadece bize değil, herkese çok yardım eden bir insan. Hep bize destek oldu. Babama da her zaman yardım etti”