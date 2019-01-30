IHAAW014235-GEN/31-12-2018

- Yeniden değerleme oranı, 2019 yılı için yüzde 23.73 olarak açıklandı. Trafik cezaları, özel yasayla arttırılmadı. Motorlu taşıtlar vergisinde de bu kararla indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15.9 olarak belirlendi.

31.12.2018 01:42:35 TSI

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