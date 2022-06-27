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Yeniden doğmuş gibi! Akciğerlerinizi temizliyor, kanseri önlüyor

27.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer sağlığını korumak genel sağlığı da korumak için oldukça önemlidir. Yapılan yanlış alışkanlıklar ve çeşitli faktörler akciğerin kirlenmesine sebep olabilmektedir. Akciğer hastalıklarından korunmak ve sağlığınızı korumak adına Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun önerdiği kürü deneyebilirsiniz. Keçiboynuzu kürü akciğerlerinizi yeni doğmuşsunuz gibi temizleyecektir.

Yeniden doğmuş gibi! Akciğerlerinizi temizliyor, kanseri önlüyor

Akciğerlerin sağlıklı çalışmaması yaşam kalitesini düşürerek vücudun temel ihtiyacı olan solunumun yeterli seviyede alınmamasına neden olur. Sigara içmek, sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak, hava kirliliği gibi nedenler astım, KOAH gibi akciğer hastalıklarına yol açmaktadır. Bu hastalıklar nefes darlığına neden olarak iyi nefes alınmamasına ve organların oksijensiz kalarak hasar görmesine sebep olmaktadır. Akciğerlerinizin temizlenmesi için zararlı alışkanlıklardan uzak durarak keçiboynuzu kürünü deneyebilirsiniz.

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

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Malzemeler

  • 6 tane keçiboynuzu
  • Yarım litre su

Yapılışı

İlk olarak 6 tane keçiboynuzunu soğuk su ile iyice yıkayın. Ardından keçiboynuzlarını kırarak önceden kaynatmış olduğunuz yarım litre suyun içine atın. Kısık ateşte 7-8 dakika daha kaynatın. Kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve yaklaşık 20 dakika soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içerisindeki keçiboynuzlarını bir kepçe yardımı ile çıkarın. Suyunu bir cam şişenin içerisine alın.

Uygulanışı

Gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere 2 kere 1 er bardak için. Keçiboynuzu kürünü her gün taze olarak hazırlamalısınız. Akciğer temizleme kürünü 1 ay boyunca her gün düzenli olarak uygulayın. Düzenli kullanımında akciğerleri mucizevi şekilde temizleyen bir doğal bir kürdür.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

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  • Kalp-damar sağlığını destekler
  • Akciğer kanseri, rahim ağzı kanseri gibi kanser türlerinden korur
  • Enfeksiyon gelişimini önler
  • Sindirime yardımcı olur
  • Kan şekerini dengeler
  • Kemikleri güçlendirir
  • Kilo vermeyi sağlar
  • Cinsel gücü artırır
  • Sperm sayısını arttırır
  • Saç uzatır
  • Balgam söktürür

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Anahtar Kelimeler:
kanser koah
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