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"Yeniden Doğuş" Operası 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli sanat kurumlarından biri olan ve bu yıl 10.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli sanat kurumlarından biri olan ve bu yıl 10. yılını kutlayan Samsun Devlet Opera ve Balesi, 100. yılı çok özel bir projeyle, Dünya Prömiyeri İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde “Yeniden Doğuş” operasının dünya prömiyeri ile kutlamaya hazırlanıyor.
“Yeniden Doğuş” Operası, ilk kez 16 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul’da sahnelenecek.
1912 - 1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli’den İstanbul’a göçmek zorunda bırakılan halkın acı veren hikayesiyle açılan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı’nı, işgal yıllarındaki İstanbul’u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kazanılması sürecini aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatacak.

Tarihte bir ilk: Atatürk Opera Sahnesinde
Türk opera tarihinde bir ilk olacak olan eserde, Mustafa Kemal Atatürk ilk defa bir opera eserinin kahramanı olarak canlandırılacak. “Yeniden Doğuş”ta Atatürk rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül seslendirecek.
Eserde Zübeyde Hanım rolünde Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım rolünde Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım rolünde Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü rolünde Gürkan Sezgin, Rauf Orbay rolünde Murat Göçken, Refet Bele rolünde Cüneyt Erdoğan, Cevat Abbas rolünde Yunus Emre Kemal Sönmez, Asker Mehmet rolünde Bilal Doğan, İtalyan Komutan rolünde Eray Dönmez, Kaptan rolünde Hakkı Balkaş, Yunanlı rolünde Metin Bayram, Kazım Karabekir rolünde ise Hasan Çelik yer alıyor. Projenin mimarı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, “Yeniden Doğuş” operasının sanat yönetmenliğini yapacak.
Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı’ya ait olan “Yeniden Doğuş”, opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek.
Serdar Yalçın’ın orkestra şefi olduğu “Yeniden Doğuş”u Şahan Gürkan sahneye koyacak.
20 Mayıs 2019’da da Samsun prömiyeri yapması planlanan “Yeniden Doğuş”ta Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçılarının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’ndan ve Modern Dans Topluluğu (İstanbul) dansçılarından oluşan 34 kişilik bir ekip yer alacak.

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