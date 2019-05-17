"Yeniden Doğuş" operasının dünya prömiyeri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını, özel bir proje olan "Yeniden Doğuş" operasıyla kutladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı gösterim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları güne atıfla, ilk kez 16 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Etkinliğin ardından konuşma yapan Bakan Ersoy, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birçok etkinlik ve proje hazırladığını söyleyerek, "Bu projelerden bir tanesi de Yeniden Doğuş operası. Açıkçası ben de sizlerle birlikte gururla ve çok büyük bir keyifle izledim. Kendilerini de tebrik ettim, takdirlerimi özellikle belirtmek istedim. Çok başarılıydılar." dedi. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018'in Troya Yılı ilan edildiğini ve bu kapsamda Troya Operası'nın sahnelendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz Troya Operası ile birlikte kendi operamızı, sanatımızı ve kültürümüzü yurt dışına açmaya karar verdik. Çin’de, Moskova’da Bolşoy operasında, geçen gün Tokyo’da, Japonya’da başarıyla sergiledik. Bundan sonra da sergilemeye devam edeceğiz ve her yıl Troya ve Yeniden Doğuş operası gibi, yeni bir performansı sahneleyeceğiz. Bu eserleri yurt dışında çeşitli ülkelerde sergileyip operamızı artık uluslararası alanda da kabul görür hale getireceğiz. Açıkçası biz sanatımıza, sanatçımıza ne kadar değer verirsek, onlar da sanatlarına ne kadar konsantre olursa, o kadar iyi sonuçlar alıyoruz." Bu çalışmaların başarılı sonuçlarının görüldüğünü anlatan Ersoy, "Bizim görevimiz onların önündeki engelleri kaldırmak, sorunlarını çözmek." dedi. Ersoy, 25 yıldır çözülemeyen, gündelikçi sözleşmeyle çalışan sanatçılarla ilgili sorunun 2018'in Aralık ayında ele alındığını aktararak, "Cumhurbaşkanlığımızın çıkardığı bir kararnameyle aralık ayından itibaren yasal süreci başlatmış olduk. Birkaç gün önce yayınlanan yönetmelikle birlikte bu 25 yıllık sorunu tamamen çözmüş olduk. Çok geç kalınmış özlük haklarını ve gelirlerini ciddi oranda yükselttik." ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada yeni bir iletişim dili olarak sanatı ve kültürü kullandıklarının altını çizen Ersoy, "Onlar bizi, en çok gururlandığımız, en iyi performans gösteren temsilcilerimiz olarak layıkıyla temsil ediyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Onların sorunlarını çözmeye devam ediyoruz." diye konuştu. - "Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı günün 100. yılı" Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben aynı zamanda opera sanatçısıyım ama kendi temsillerimde bile bu kadar heyecan yaşamıyorum. Bugün çok özel, çok değerli bir gün. Büyük Atatürk ilk kez opera sahnesinde canlandırılacak. Değerli arkadaşımız Ali Murat Erengül, Atatürk’ü canlandıracak. Gerçekten inanılmaz bir makyaj ekibiyle çalışıldı. baktığınız zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Sanki Atatürk sahnede gibi." değerlendirmesinde bulundu. Genellikle 19 Mayıs'ın konuşulduğuna dikkati çeken Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında 16 Mayıs, büyük Atatürk’ün İstanbul’dan yola çıktığı gündür. Yani aslında Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı günün 100. yılı bugün. Atatürk 3 gün sonra 19 Mayıs'ta Samsun’a ulaşıyor. O yüzden özellikle bu tarihi seçtik. Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının yakıldığı gün ve yola çıktığı gün bugündür ve biz bunun anısına Milli Mücadelemizi anlatan, tarihimizde ilk kez yapılmış bir opera eseriyle dünya prömiyerimizi yapıyoruz." Karahan, günün anlam ve önemi dolayısıyla eserin Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulduğunun altını çizerek, aynı temsilin 20 Mayıs'ta Samsun’da da sahneleneceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un büyük bir şans olduğunu ifade eden Karahan, "Sayın Bakanımız bize gerçekten o kadar büyük destek oluyorlar ki buradan kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her zaman, her konuda, maddi ve manevi, operanın, balenin, bizlerin arkasında duruyor. O yüzden kendilerine müteşekkir olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim." diye konuştu.