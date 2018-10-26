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/yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki fabrikaya daha sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

/yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi 

Alper KORKMAZ - Melih OKUMUŞ - İstanbul (DHA) - ESENYURT'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki fabrikaya daha sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi üzerine, fabrika bahçesinde yaktıkları sobanın devrilmesiyle yangının başlamasına neden oldukları belirtilen Afgan uyruklu işçiler Ahmet K. ve Mecid G. dün gözaltına alındı. İki şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

(FOTOĞRAF)

/yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi /yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi /yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi /yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

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 Esenyurt'taki fabrika yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden  Esenyurt'taki fabrika yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden 
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